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Госдеп США поддержал продажу боеприпасов для Украины

Елена РощинаВторник, 26 апреля 2022, 07:51

Государственный департамент США 25 апреля применил декларацию о чрезвычайном положении, чтобы одобрить потенциальную продажу Украине боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов, чтобы помочь стране защититься от вторжения России.

Источник: заявление Пентагона, которое цитирует Reuters

Детали: Правительство Украины просило закупить различные виды так называемых нестандартных боеприпасов, то есть боеприпасов, не соответствующих стандартам НАТО.

Пентагон заявил, что пакет может включать артиллерийские боеприпасы для гаубиц, танков и гранатометов, например 152-мм снаряды для 2А36 Гиацинт; 152-мм снаряды для пушки Д-20; ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17; боеприпасы калибра 125 мм для Т-72 и 152 мм для 2А65 Мста.

"Поскольку украинские силы тратят боеприпасы для защиты своей страны, их ежедневные потребности в пополнении продолжают расти", – сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, "критически низкие запасы боеприпасов" для украинских полевых систем были одной из причин того, что "существует чрезвычайная ситуация".

Госдеп впервые за время администрации Джозефа Байдена применил декларацию о чрезвычайном положении. Его не объявляли с 2019 года, когда администрация Дональда Трампа продолжила военные продажи Королевству Саудовская Аравия, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании, вызвав возмущение в Конгрессе.

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Агентство Пентагона по вопросам оборонной безопасности сообщило Конгрессу о возможной продаже Украине в воскресенье.

Пентагон не назвал главного подрядчика оружия, но заявил, что для оплаты боеприпасов будет использовано иностранное военное финансирование.

Старший научный сотрудник Ассоциации контроля над вооружениями Джефф Абрамсон сказал, что администрация Байдена показывает, что противодействие российской агрессии отвечает интересам нацбезопасности США, "что мало чем отличается от того, что сделал Трамп по Ирану", и продажи ближневосточным союзникам в 2019 году, однако Украина имеет очень широкую двухпартийную поддержку.

Темы: СШАоружие
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