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Украина сохраняет контроль над большинством своего авиапространства – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 08:15

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Об этом говорится в опубликованном в среду разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства.

Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением, отмечается в обзоре.

Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободно падающими бомбами. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.

Как сообщалось, передача Украине запчастей для военных самолетов позволила Украине увеличить свои военно-воздушные силы на 20 самолетов.

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Темы: войнаУкраинаВеликобритания
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