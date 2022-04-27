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Украина сохраняет контроль над большинством своего авиапространства – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 08:15

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Об этом говорится в опубликованном в среду разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Ведомство отмечает, что Украина продолжает подвергать риску российские авиационные средства.

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Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением, отмечается в обзоре.

Россия продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми свободно падающими бомбами. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения.

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Темы: войнаУкраинаВеликобритания
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