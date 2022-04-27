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Киевлян просят не ходить на кладбища до конца войны

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 12:39
российская ракета попала в кладбище, ФОТО: Одесский муниципалитет

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.

Источник: КГГА                            

Детали: Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады.

Есть факты обстрелов и территорий кладбищ.

Дословно: "Не создавайте скопления людей на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких!".

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Темы: Киеввойна
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