Киевлян просят не ходить на кладбища до конца войны

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.

Источник: КГГА

Детали: Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады.

Есть факты обстрелов и территорий кладбищ.

Дословно: "Не создавайте скопления людей на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких!".