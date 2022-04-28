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В Конгрессе США одобрили закон о направлении российских активов в пользу Украины

Анастасия КалатурЧетверг, 28 апреля 2022, 01:19

Палата представителей США приняла символический законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши российских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине.

Источник: NYT, глава ОП Андрей Ермак

Детали: "За" законопроект HR 6930 было 417 конгрессменов.

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Как сообщается, законопроект предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также другие виды помощи  включительно с военной помощью.

NYT пишет, что этот законопроект не имеет обязательной силы, но его принятие отразило желание обеих партий на Капитолийском холме, чтобы президент занял более агрессивную позицию.

Это произошло на следующий день после того, как генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в Сенате, что администрация обратится в Конгресс с просьбой о расширении полномочий по конфискации и ликвидации российской собственности.

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Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, консультируется с администрацией Джо Байдена по этому вопросу и хотел бы включить положение, дающее президенту право распродавать захваченные российские активы в закон о предоставлении дополнительной помощи Украине. Отмечается, что этот шаг практически беспрецедентен и приведет к значительному расширению президентских полномочий насчет санкций.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан Байденом.

Темы: США
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