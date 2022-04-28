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Байден будет просить Конгресс о $33 млрд в поддержку Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 18:15

В четверг президент Джо Байден попросит у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, а также новые юридические инструменты для ужесточения санкций и изъятия активов российских олигархов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Большой запрос на финансирование включает более 20 миллиардов долларов на оружие, боеприпасы и другую военную помощь, а также 8,5 миллиарда долларов прямой экономической помощи правительству и 3 миллиарда долларов на гуманитарную и продовольственную помощь.

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Байден также ищет возможности конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.

Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину 24 февраля, а также помощи Киеву оправиться от войны, которая превратила города в руины и заставила свыше 5 миллионов человек бежать за границу.

Новый запрос представляет всю сумму, которую американские чиновники ожидают получить до сентября до конца финансового года.

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Военная помощь США Украине превысила 3 ​​миллиарда долларов с тех пор, как Россия начала войну 24 февраля.

Темы: БайденУкраина
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