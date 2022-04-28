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Украинскую военную технику будут ремонтировать в Болгарии - Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 28 апреля 2022, 18:35
зеленский на встрече с петковым в киеве 28 апреля. фото: пресс-служба опу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей между сторонами по ремонту украинской военной техники в Болгарии.

Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии инициированы налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Убежден, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. Для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", - заявил Зеленский.

В свою очередь Петков заявил: "О вашем запросе по военно-технической помощи, в частности по ремонту и восстановлению некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии. Я думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и для Болгарии. Нам будет приятно оказать такую ​​ремонтную помощь для Украины".

Стороны также предметно обсудили взаимодействие в энергетической сфере по снабжению Украиной электроэнергии в Болгарию.

"Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, из-за использования возможностей трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", - сказал президент.

Также он сообщил о договоренностях по транспортировке аграрной продукции из Украины через Черноморский порт "Варна".

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Как сообщалось, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков основал кампанию по сбору средств для Украины и призвал граждан пожертвовать месячную зарплату, как это сделал он.

Темы: БолгариявойнаоружиеВооруженные силы
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