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ВСУ освободили поселок на Харьковщине и сдержали наступление РФ – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 19:10
ВСУ освободили поселок на Харьковщине и сдержали наступление РФ – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области, а также сдержали наступление противника на ряде направлений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького (Харьковская область – ред.). Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

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Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области".

Детали: Наибольшая активность противника в четверг наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ в Харьковскую область. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания украинских войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

В направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности врага не зафиксировано. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории Беларуси. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны Беларуси продолжают несение дежурства в усиленном режиме.

На Северском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

Генштаб также сообщает, что корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Темы: войнаВооруженные силыХарьковская область
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