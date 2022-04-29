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Хмельницкая область: российская ракета попала в инфраструктуру

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 00:00
Сергей Гамалий, фото ОВА

В четверг вечером россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в обращении

Дословно: "Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области".

Детали: Жертв в результате попадания ракеты нет.

Пожар был потушен, последствия попадания ликвидируются.

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Темы: Хмельнитчинавойна
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