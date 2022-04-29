Хмельницкая область: российская ракета попала в инфраструктуру
Пятница, 29 апреля 2022, 00:00
В четверг вечером россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в обращении
Дословно: "Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области".
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Детали: Жертв в результате попадания ракеты нет.
Пожар был потушен, последствия попадания ликвидируются.