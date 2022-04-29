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В Италии скрутят кондиционеры летом, чтобы уменьшить зависимость от газа РФ

Пятница, 29 апреля 2022, 09:19

Этим летом итальянское правительство изменит требования по кондиционированию воздуха в общественных зданиях, пытаясь снизить зависимость от российского газа.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщило издание Politico.

Согласно новым правилам, получившим в итальянских СМИ название "Операция термостат", температура кондиционирования воздуха в общественных зданиях, в том числе в школах и правительственных министерствах, не может быть ниже 27 градусов Цельсия.

Зимой системы отопления не должны прогревать дома выше 19 градусов, хотя допускается отклонение на 2 градуса.

Раньше общественные дома можно было охлаждать до 26 градусов.

Те, кто не соблюдает правила, могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 3000 евро.

Эти меры приняли в парламенте на прошлой неделе после повышения цен на энергоносители и попыток правительства диверсифицировать импорт газа в Италию - страна импортирует около 40% своего газа из России.

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На этой неделе Москва прекратила поставки газа двум членам ЕС, Польши и Болгарии, что вызвало опасения по поводу предстоящих поставок энергоресурсов.

В тексте принятой поправки говорится, что цель состоит в том, чтобы "уменьшить теплопотребление зданий и добиться немедленной годовой экономии энергии".

"Прикручивая" кондиционеры, правительство стремится сэкономить 4 млрд кубометров газа уже в этом году.

Меры вступают в силу с 1 мая и продлятся до апреля 2023 года.

По словам премьера Италии Марио Драги, потребности Италии в газе будут покрыты до октября, даже если Москва остановит газоснабжение.

Темы: Италия
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