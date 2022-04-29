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Одесситов просят сохранять спокойствие: плановые морские артиллерийские стрельбы

Пятница, 29 апреля 2022, 11:35
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Силы охраны и обороны совершают плановые артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива.

Источник: спикер ОВА Сергей Братчук со ссылкой на сообщение военного командования Юга Украины.

Прямая речь: "Силы охраны и обороны выполняют плановые морские артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива.

Сохраняйте спокойствие, доверяйте защитникам Украины, не информируйте врага!".

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