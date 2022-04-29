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Польша передала Украине более 200 танков

Ирина БалачукПятница, 29 апреля 2022, 12:23
Танк Т-72. Фото mil.in.ua

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.

Источник: "Польское радио" 

Прямая речь замминистра обороны Польши Войцеха Скуркевича: "Ссылаясь на сообщение премьера Матеуша Моравецкого относительно военной помощи украинской стороне, она превысила уже 7 миллиардов злотых (1,5 млрд евро)".

Детали: Сообщается, что у Польши имеется почти 400 единиц танков Т-72. Часть из них в 2019 году была модернизирована, в основном с точки зрения огневой мощи этой техники.

Украине Польша передает, в первую очередь танки, которые не прошли модернизацию.

По данным "Польского радио", кроме этого, Польша уже поставила в Украину самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", ракетные системы залпового огня "Град", ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.

А также беспилотники польского производства WB Electonics, дроны Warmate, переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" и "большое количество боеприпасов".

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Также танки Т-72 уже передала Украине Чехия.

Темы: ПольшаУкраинавойнаоружие
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