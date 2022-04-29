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Польша готова защищать авиапространство Словакии, если та передаст самолеты Украине

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 17:21

Польша объявила, что готова охранять воздушное пространство Словакии, когда она прекратит использование самолетов МиГ-29, что открывает путь для возможной доставки советских самолетов в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Словакия, эксплуатирующая 12 самолетов МиГ-29, заявила в начале этого месяца, что рассмотрит возможность предоставления самолетов, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских сил, если удастся организовать альтернативную защиту ее собственного воздушного пространства.

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"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться о воздушном пространстве Словакии с момента, когда Словакия решит приземлить самолеты МиГ-29", – сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой.

Надь сказал, что для такого шага необходимы законодательные меры и что Словакия работает над этим вопросом.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша может использовать свой опыт защиты воздушного пространства стран Балтии.

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"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, использующей самолеты F-16", – сказал Блащак.

Министры двух стран-членов НАТО не сообщили, когда начнется миссия Польши в воздушном пространстве Словакии.

Словакия в 2024 году ожидает первую поставку американских самолетов F-16 из общей партии из 18 единиц, которую она согласилась приобрести в 2018 году.

Темы: ПольшаСловакия
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