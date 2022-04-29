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Польша готова защищать авиапространство Словакии, если та передаст самолеты Украине

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 17:21

Польша объявила, что готова охранять воздушное пространство Словакии, когда она прекратит использование самолетов МиГ-29, что открывает путь для возможной доставки советских самолетов в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Словакия, эксплуатирующая 12 самолетов МиГ-29, заявила в начале этого месяца, что рассмотрит возможность предоставления самолетов, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских сил, если удастся организовать альтернативную защиту ее собственного воздушного пространства.

"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться о воздушном пространстве Словакии с момента, когда Словакия решит приземлить самолеты МиГ-29", – сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой.

Надь сказал, что для такого шага необходимы законодательные меры и что Словакия работает над этим вопросом.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша может использовать свой опыт защиты воздушного пространства стран Балтии.

"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, использующей самолеты F-16", – сказал Блащак.

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Министры двух стран-членов НАТО не сообщили, когда начнется миссия Польши в воздушном пространстве Словакии.

Словакия в 2024 году ожидает первую поставку американских самолетов F-16 из общей партии из 18 единиц, которую она согласилась приобрести в 2018 году.

Темы: ПольшаСловакия
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