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Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 03:28
Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет поставлять оружие, чтобы защитить Одессу и сорвать планы Путина на юге Украины.

Источник: The Times

Детали: Британия настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами, которые потопят российские военные корабли.

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Это также исключит возможность обстрелов прибрежных городов с моря.

Издание пишет, что Джонсон заявил министрам о желании закупить оружие и предоставить Украине, чтобы не допустить наступления россиян на Одессу.

По словам Джонсона, британские противотанковые ракеты уже использовались при обороне Киева.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось,что власти Британии думают над тем, чтобы предоставить Украине еще оружие, поскольку характер развязанной Россией войны изменился.

Темы: ВеликобританиявойнаОдессаоружие
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