Сводка штаба: командиры вражеской дивизии отказываются воевать

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает об отказе воевать командиров российской армии, а также двух батальонно-тактических групп.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь: По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается на крайне низком уровне.

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Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях.

Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации".

Детали: Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил.

Такие мероприятия проводятся как на территории российской федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны.

Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.