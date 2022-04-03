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Китай заявил, что будет способствовать миру в Украине, но на "собственных условиях"

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 08:25
Китай заявил, что будет способствовать миру в Украине, но на собственных условиях
Фото pixabay.com

Китай заверил Европейский Союз, что приложит усилия ради мира в Украине, но заявил, что будет это делать на его собственных условиях, без более жесткого давления на Россию.

Источник: Reuters

Дословно Reuters: "Премьер-министр Ли Кецян сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира "своим способом", а президент Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет рассматривать Китай "независимо", имея в виду тесные связи Европы с Соединенными Штатами".

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Детали: В то же время ЕС во время виртуального саммита из Ли и Си призвал Пекин не разрешать Москве обойти санкции Запада, введенные из-за нападения России на Украину.

Прямая речь президента Европейского совета Шарля Мишеля: "Мы призывали Китай помочь прекратить войну в Украине. Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права. Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России продолжат войну".

Детали: Ли сказал лидерам ЕС, что Китай всегда стремился к миру и способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в международном сообществе.

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Мишель добавил, что обе стороны согласились, что война, которую Россия называет "специальной военной операцией", угрожает глобальной безопасности и мировой экономике.

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Темы: КитайРосcиявойна
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