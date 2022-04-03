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Власти 3 апреля попытаются вывезти людей из Мариуполя и Луганщины

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 09:57
Власти 3 апреля попытаются вывезти людей из Мариуполя и Луганщины

В воскресенье 3 апреля власти попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Бердянска в Запорожье, а также из городов Луганщины.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время брифинга

Прямая речь Верещук: "Сегодня (3 апреля – ред.) продолжаем работу по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье.

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Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов.

10 для эвакуации мариупольцев и жителей города Бердянск.

Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти в блокпост на въезде в город. Там они вас будут ждать".

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Детали: По ее словам, 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом.

Также 3 апреля планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселки Нижне Луганской области. В настоящее время власти ждут прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Темы: ВерещукэвакуацияМариупольвойна
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