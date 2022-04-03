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Изюм уничтожен практически на 80% – мэрия

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:22
Изюм уничтожен практически на 80% – мэрия
Результаты взрывов в Изюме. Фото из Facebook Мацокина

Жилая застройка города Изюм Харьковской области, которая с начала марта заблокирована российскими оккупантами, уничтожена практически на 80%, в городе нет электричества, тепла и воды, количество жертв подсчитать пока невозможно.

Источник: интервью заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина "Укринформу"

Прямая речь Мацокина: "6 марта нас начали интенсивно бомбить. Мы уже знали, что в районе Гончаровки, Песок (районы города – ред.), железнодорожного вокзала находятся оккупационные войска. В городе уже были взорваны все автомобильные мосты через реку Северский Донец, оставался только пешеходный мост. Мы (городские власти – ред.) находились в центральной части под украинским флагом. Началась масштабная бомбардировка с самолетов, ракетами, с артиллерии, с минометов. И это происходило сутки за сутками.

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Эта бомбардировка носила абсолютно варварский и хаотический характер. Непонятно, какой там могла быть военная логика. Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детские сады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, который я упоминал, центральную площадь, центральный парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина".

Детали: По словам Мацокина, в жилых домах "складывались" целые подъезды, от школ оставались только "коробки".

Он рассказал, что до авиаударов и массированных артиллерийских ударов российские оккупанты связывались с мэром Изюма Валерием Марченко, но он с их предложениями не согласился.

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По словам Мацокина, часть людей уехали из Изюма. В настоящее время власти считают, что в Изюме и в селах в пригороде – это Каменка, Сухая Каменка, Топальское – заблокированы и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи от 15 до 20 тысяч человек.

Подсчитать количество погибших власти не могут. Нет также точной информации о людях, которые прятались в подвалах высотных домов на улицах Хлебозаводской и Первомайской. Там были полностью разрушены перекрытия – подъезды упали на подвалы, где находились люди.

По словам заместителя мэра, люди сами, когда могут и кого могут, хоронят – на огородах, в парках, прямо у подъездов. Есть погибшие, лежащие в морге, также есть убитые в квартирах.

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Темы: Харьковская областьИзюмвойна
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