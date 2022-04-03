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Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:47
Александр Шаповалов. Фото my.ua

Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

Источник: сайт Бериславского городского совета

Дословно Бериславский городской совет: "Городской глава освобожден. Вчера (2 апреля – ред.) около 11 часов городского главу Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 длинных и тяжелых дней для всех".

Детали: Сообщается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.

Его здоровью ничего не угрожает.

Предыстория:

  • О том, что российские оккупанты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста стало известно 21 марта. На тот момент они находились в плену уже 3 дня.

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Темы: Херсонская областьвойна
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