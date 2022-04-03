Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 11:47
Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава
Александр Шаповалов. Фото my.ua

Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

Источник: сайт Бериславского городского совета

Дословно Бериславский городской совет: "Городской глава освобожден. Вчера (2 апреля – ред.) около 11 часов городского главу Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 длинных и тяжелых дней для всех".

Реклама:

Детали: Сообщается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.

Его здоровью ничего не угрожает.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • О том, что российские оккупанты похитили мэра Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста стало известно 21 марта. На тот момент они находились в плену уже 3 дня.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Херсонская область
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Последние новости
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
Все новости...
Реклама: