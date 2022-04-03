Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: жители Каховки вышли на митинг, оккупанты открыли огонь

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:50
скриншот

Жители Каховки Херсонской области 3 апреля вышли на мирную акцию против оккупации, российские военные открыли стрельбу.

Источник: Telegram-канал "Каховка. Инфо"

Детали: На обнародованном видео слышно, как люди скандируют оккупантам - "Домой". В следующее мгновение слышны автоматные очереди.

В сетях сообщают об использовании светошумовых гранат.

По предварительной информации, есть раненные.

Читайте также: "Крымский сценарий" на Херсонщине провалился и враг сменил тактику - облсовет

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Главное сегодня

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Зеленский: Орбану придется выбрать между Россией и другим миром

Зеленский объяснил, зачем после зверств в Буче вести переговоры с РФ

Росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині – людей просять закрити вікна та шукати маски

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава
Три Чернобаевки. История украинского "бермудского треугольника" в Херсонской области
"Крымский сценарий" в Херсонской области провалился и враг сменил тактику - облсовет
Последние новости
15:20
В РФ пожаловались на недополученные нефтедоллары
15:20
Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев
15:14
Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг богачей от Forbes
15:13
ВИДЕОКим обнародовал видео, как российский снаряд попал по детской больнице
15:08
Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ
15:01
Испания выдворит 25 российских дипломатов после зверств в Буче
14:59
Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков
14:52
видео, обновленоДесантники сбили российский ударный вертолет из "Стугны" на Харьковщине
14:45
Из обстрелянного оккупантами экопарка "Ясногородка" на Киевщине сбежали животные: как помочь
14:44
Кулеба: введите "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
Все новости...