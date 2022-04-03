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Херсонщина: жители Каховки вышли на митинг, оккупанты открыли огонь

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:50
Херсонщина: жители Каховки вышли на митинг, оккупанты открыли огонь
скриншот

Жители Каховки Херсонской области 3 апреля вышли на мирную акцию против оккупации, российские военные открыли стрельбу.

Источник: Telegram-канал "Каховка. Инфо"

Детали: На обнародованном видео слышно, как люди скандируют оккупантам - "Домой". В следующее мгновение слышны автоматные очереди.

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В сетях сообщают об использовании светошумовых гранат.

По предварительной информации, есть раненные.

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Темы: Херсонская областьвойна
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