Херсонщина: жители Каховки вышли на митинг, оккупанты открыли огонь

Жители Каховки Херсонской области 3 апреля вышли на мирную акцию против оккупации, российские военные открыли стрельбу.

Источник: Telegram-канал "Каховка. Инфо"

Детали: На обнародованном видео слышно, как люди скандируют оккупантам - "Домой". В следующее мгновение слышны автоматные очереди.

В сетях сообщают об использовании светошумовых гранат.

По предварительной информации, есть раненные.

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