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Посол Британии: изнасилования сознательно сделали оружием РФ в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:50

Мелинда Симонс, глава посольства Британии в Украине, обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

Об этом она заявила в воскресенье, реагируя на сообщения из освобожденных от российской оккупации территорий, пишет "Европейская правда".

"Изнасилование – это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем масштабы его использования в Украине, уже сейчас ясно, что это было частью арсенала Российской федерации", – написала дипломат.

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Мелинда Симонс особо подчеркнула, что достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией действиях, а не об одиночных преступлениях.

"Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек – на глазах у их семей, как умышленный акт порабощения (населения оккупированной территории)", – добавила она.

Симонс также напомнила, что изнасилование является военным преступлением, подлежащим наказанию по международному праву.

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Ранее глава МИД Британии заявила, что ошеломлена зверствами россиян в Буче и других городах Украины.

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Между тем премьер Британии Борис Джонсон хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для обороны Одессы.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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