Освободили из плена мэра Сновска в Черниговской области

Городского главу города Сновск, что в Черниговской области, Александра Медведьова освободили из плена оккупантов.

Источник: мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Друзья! Сразу две хорошие новости – городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена!".

Детали: Мэр столицы добавил, что Медведьов провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта 4 мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.

Городской глава Берислава Херсонской области Александр Шаповалов был взят в плен российскими оккупантами 19 марта. Его схватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку.

По словам Кличко, оба мэра были взяты в плен из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

Что было раньше: Ранее стало известно, что российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.