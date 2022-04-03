Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Освободили из плена мэра Сновска в Черниговской области

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 14:13
Освободили из плена мэра Сновска в Черниговской области
Александр Медведьов. Фото из Facebook

Городского главу города Сновск, что в Черниговской области, Александра Медведьова освободили из плена оккупантов.

Источник: мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Друзья! Сразу две хорошие новости – городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена!".

Реклама:

Детали: Мэр столицы добавил, что Медведьов провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями общины. 28 марта 4 мирных жителей освободили, но судьба мэра оставалась неизвестной.

Городской глава Берислава Херсонской области Александр Шаповалов был взят в плен российскими оккупантами 19 марта. Его схватили, когда он вместе с волонтерами доставлял гуманитарную помощь в Новую Каховку.

По словам Кличко, оба мэра были взяты в плен из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Ранее стало известно, что российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.

Темы: Черниговская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
Все новости...
Реклама: