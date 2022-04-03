Кулеба: Бучанская резня была умышленной, требую новых разрушительных санкций G7

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские военные намеренно убивали гражданских людей в Буче.

Об этом он написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 СЕЙЧАС: эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT", - говорится в сообщении.

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Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс обвинила армию РФ в сознательном использовании изнасилований в качестве военного оружия.

Глава МИД Британии заявила, что ошеломлена зверствами россиян в Буче и других городах Украины.

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

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Между тем премьер Британии Борис Джонсон хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами для обороны Одессы.