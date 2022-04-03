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В Херсоне люди снова вышли на митинг, россияне не успели разогнать

Елена РощинаВоскресенье, 3 апреля 2022, 15:21
Херсон, митинг, фото Юрия Соболевского

В Херсоне горожане собрались у памятника Шевченко на мирный митинг против российской агрессии и за Украину.

Источник: участники митинга в соцсетях, "Укрниформ"

Детали: Около 13:00 участники акции в оккупированном россиянами городе скандировали дружно: "Херсон – это Украина!", "Одна, единая, соборная Украина!".

Херсонцы пришли с Государственными флагами Украины и самодельными плакатами.

Они скандировали также: "Слава Украине! Героям слава!", "Разом нас багато, нас не подолати!" ("Вместе нас много – нас не преодолеть!"), "Слава воинам ВСУ!", "Николаев! Мы с тобой!" и другие патриотические лозунги.

"Херсон – это Украина", 3 апреля 2022 года
Фото Юрия Соболевского

У митинге нет организатора, люди самоорганизовались. Участники мероприятия говорят, что они пришли продемонстрировать, что в Херсонской области не хотят российской власти, не хотят никакой "ХНР".

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Херсон 03.04.2022
Фото Юрия Соболевского

Как рассказали участники мероприятия, херсонцы провели митинг, а затем на место прибыли для разгона военные РФ с техникой.

"Мы успели провести митинг. Сейчас туда прибыла техника РФ", – рассказал один из участников мероприятия.

Ранее горожане традиционно собирались на акции протеста на площади Свободы – у здания ОГА и облсовета. Эту площадь сейчас, как и здание, контролируют вооруженные российские войска, которые используют оружие против митингующих и похищают людей.

Напомним: 3 апреля вооруженные российские оккупанты использовали оружие против мирных демонстрантов в Каховке Херсонской области.

В Херсонской области жители регулярно проводят мирные акции протеста против российского агрессора. Российские военные применяют силу и оружие против людей, есть раненые и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

Президент Владимир Зеленский удостоил Херсон специального звания "Город-герой" после начала войны России против Украины и сопротивления херсонцев агрессии РФ.

Темы: Херсонмитингиоккупациявойна
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