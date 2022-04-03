Украинские воины подбили российский БТР, в котором были краденные ноутбуки и деньги

В ходе боевого столкновения с российскими оккупантами украинские военные захватили трофейный БТР, в котором обнаружили украденные у местных жителей деньги и технику.

Источник: Facebook 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады

Детали: Сообщается, что штурмовики указанной бригады захватили трофейный БТР, экипаж которого убежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры.

Ноутбуки опознали жители села, возле которого произошел бой. По их словам, российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по оставленным домам (хозяева которых сбежали из зоны боевых действий) в поисках чего-то ценного и алкоголя.

Выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески.

Если кто-то из крестьян пытался сделать замечание, в лучшем случае не реагировали, а в худшем угрожали оружием.

Напомним: Помимо насильственных преступлений и изнасилований российские военные массово совершают мародерство. Белорусы зафиксировали, как российские оккупанты оформляют на почте в этой стране награбленное имущество из Украины.