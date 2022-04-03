Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские воины подбили российский БТР, в котором были краденные ноутбуки и деньги

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 15:28

В ходе боевого столкновения с российскими оккупантами украинские военные захватили трофейный БТР, в котором обнаружили украденные у местных жителей деньги и технику.

Источник: Facebook 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады

Детали: Сообщается, что штурмовики указанной бригады захватили трофейный БТР, экипаж которого убежал после того, как гранаты повредили колеса машины. Внутри БТР осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры.

 

Ноутбуки опознали жители села, возле которого произошел бой. По их словам, российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по оставленным домам (хозяева которых сбежали из зоны боевых действий) в поисках чего-то ценного и алкоголя.

Выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески.

Если кто-то из крестьян пытался сделать замечание, в лучшем случае не реагировали, а в худшем угрожали оружием.

Напомним: Помимо насильственных преступлений и изнасилований российские военные массово совершают мародерство. Белорусы зафиксировали, как российские оккупанты оформляют на почте в этой стране награбленное имущество из Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

Дитя нацизма и коммунизма: премьер Словении тролит символ агрессии РФ

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

Все новости...
Последние новости
00:45
Видео, фотоЗверства россиян в Буче: в европейских столицах прошли акции в память об убитых украинцах
00:34
Зеленский считает новые санкции против РФ слабыми: Некоторым политикам нужно одолжить решимости
00:31
В ОП считают, что Россия навсегда потеряла замороженные резервы
00:28
Надо сделать все для возвращения людей на безопасные территории – президент
00:24
Зеленский: Если не будет поставок оружия, Россия будет рассматривать это как разрешение наступать
00:20
"Поиск правды уже невозможно остановить" – Зеленский о геноциде в Буче и других городах
00:18
Макрон назвал критику его разговоров с Путиным вмешательством в компанию
00:17
видеоВ Гостомеле в гараже нашли 11 трупов, на них "тренировались" снайперы россиян - Аваков
00:13
Воздушные силы Украины уничтожили 3 цели: самолет, беспилотник и ракету врага
23:50
Монастырский о предателях в системе МВД: единичные случаи
Все новости...