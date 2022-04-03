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Белорусские СМИ выложили видео, как российские оккупанты на почте оформляют награбленное из Украины

Денис КарловскийВоскресенье, 3 апреля 2022, 13:00
разбитое жильё и магазины в ирпене после российской оккупации, 1 апреля 2022 года. фото иллюстративное: getty images

Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения, на которых видно, как российские оккупанты оформляют на почте в Беларуси награбленное имущество из Украины.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Журналисты выложили запись видеокамер наблюдения из офиса российской службы доставки "СДЭК" в отделении в Беларуси. Запись журналисты вырезали из видеотрансляции на сайте компании за 2 апреля.

На них видно, как российские оккупанты посылают через службу доставки наворованные у украинцев вещи в Россию. Оформление производили в промежутке между 11:30 и 15:00.

На видео отчетливо видно, как российские захватчики оформляют украденные телевизоры, электросамокат, 4 упаковки с кондиционерами AKAI, алкоголь с ценниками, видеокарты, аккумуляторы для автомобилей, вытяжки для кухни. На видео также попал упаковочный мешок из украинского гипермаркета строительных материалов "Эпицентр", в который один из оккупантов насобирал награбленные вещи.

На 1 часе 2 минуте видеозаписи отчетливо виден шеврон на рукаве униформы одного из российских оккупантов. Это 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ, дислоцирующийся в Феодосии в оккупированном Крыму.

По словам журналистов, речь идет об отделении службы доставки "СДЭК" на улице Куйбышева, 32 в Мозыре.

ВИДЕО ДНЯ

Видеотрансляцию из отделения вела сама служба доставки, где ее мог посмотреть любой на сайте. Однако после публикации записи журналистами трансляцию на сайте выключили.

Журналисты проекта "Белорусские Гаюн" обратились в Службу безопасности Украины с призывом обратить внимание на эту видеозапись, ведь на ней видны лица, адреса и номера телефонов российских оккупантов, причастных к мародерству и военным преступлениям против имущества мирных жителей Украины.

Предыстория:

  • СБУ публиковала записи перехваченных телефонных звонков оккупантов, которые дислоцировались в окрестностях Киева. Захватчики дерзко кичились тем, что выламывают двери в квартирах и домах, чтобы наворовать как можно больше имущества украинцев.
  • В других перехваченных разговорах оккупанты признаются родственникам, что распивают алкоголь в окопах и временных базах вблизи украинских городов.

Темы: оккупациявойнаБеларусьРосcия
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