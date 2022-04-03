Белорусские СМИ выложили видео, как российские оккупанты на почте оформляют награбленное из Украины
Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения, на которых видно, как российские оккупанты оформляют на почте в Беларуси награбленное имущество из Украины.
Источник: Беларускі Гаюн
Детали: Журналисты выложили запись видеокамер наблюдения из офиса российской службы доставки "СДЭК" в отделении в Беларуси. Запись журналисты вырезали из видеотрансляции на сайте компании за 2 апреля.
На них видно, как российские оккупанты посылают через службу доставки наворованные у украинцев вещи в Россию. Оформление производили в промежутке между 11:30 и 15:00.
На видео отчетливо видно, как российские захватчики оформляют украденные телевизоры, электросамокат, 4 упаковки с кондиционерами AKAI, алкоголь с ценниками, видеокарты, аккумуляторы для автомобилей, вытяжки для кухни. На видео также попал упаковочный мешок из украинского гипермаркета строительных материалов "Эпицентр", в который один из оккупантов насобирал награбленные вещи.
На 1 часе 2 минуте видеозаписи отчетливо виден шеврон на рукаве униформы одного из российских оккупантов. Это 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ, дислоцирующийся в Феодосии в оккупированном Крыму.
По словам журналистов, речь идет об отделении службы доставки "СДЭК" на улице Куйбышева, 32 в Мозыре.
Видеотрансляцию из отделения вела сама служба доставки, где ее мог посмотреть любой на сайте. Однако после публикации записи журналистами трансляцию на сайте выключили.
Журналисты проекта "Белорусские Гаюн" обратились в Службу безопасности Украины с призывом обратить внимание на эту видеозапись, ведь на ней видны лица, адреса и номера телефонов российских оккупантов, причастных к мародерству и военным преступлениям против имущества мирных жителей Украины.
Предыстория:
- СБУ публиковала записи перехваченных телефонных звонков оккупантов, которые дислоцировались в окрестностях Киева. Захватчики дерзко кичились тем, что выламывают двери в квартирах и домах, чтобы наворовать как можно больше имущества украинцев.
- В других перехваченных разговорах оккупанты признаются родственникам, что распивают алкоголь в окопах и временных базах вблизи украинских городов.