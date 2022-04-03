Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, часть сбила ПВО

3 апреля враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков, часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.

Источник: воздушное командование "Центр"

Дословно: "На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.

Но российские кафиры коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и зданиях работники заведения".

Детали: По предварительным данным, несколько работников получили ранения, они в больнице. Один в критическом состоянии.