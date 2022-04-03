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Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, часть сбила ПВО

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 17:15
Оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, часть сбила ПВО
пожар в василькове 12 марта

3 апреля враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков, часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.

Источник: воздушное командование "Центр"

Дословно: "На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.

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Но российские кафиры коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и зданиях работники заведения".

Детали: По предварительным данным, несколько работников получили ранения, они в больнице. Один в критическом состоянии.

Темы: ВасильковКиевская областьвойнаРосcия
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