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KLO показал, как поезд везет горючее для АЗС мимо горящей нефтебазы: Продолжаем работать

Ирина БалачукВоскресенье, 27 февраля 2022, 06:36
KLO показал, как поезд везет горючее для АЗС мимо горящей нефтебазы: Продолжаем работать
Кадры снятые с тепловоза. Фото KLO

Сеть АЗС KLO в считанные минуты после удара российской ракеты по нефтебазе в Василькове смогла спасти 23 вагона с горючим и вывезти его на поезде мимо масштабного пожара.

Источник: KLO в Facebook

Дословно KLO: "Русская ракета, иди… Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать.

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За считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва нам удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом".

Детали: KLO обнародовал видео с камер наблюдения, закрепленных на тепловозе, который вывозил спасенное горючее, проезжая в десятках метров от горящих резервуаров на нефтебазе.

Сеть АЗС сообщила, что этим горючим сможет заправлять ВСУ, терроборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и "других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо"".

Дословно KLO: "Мы будем заправлять до последней капли горючего, работать до последней капли пота и бороться до последней капли крови. Слава Украине!"

Предыстория:

  • Российские войска попали ракетой в крупную нефтебазу возле Василькова Киевской области. Начался огромный пожар. Но ее не могут начать тушить, потому что идет бой за аэропорт.

Темы: Киевская областьвойнабензинВасильков
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