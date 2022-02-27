KLO показал, как поезд везет горючее для АЗС мимо горящей нефтебазы: Продолжаем работать

Сеть АЗС KLO в считанные минуты после удара российской ракеты по нефтебазе в Василькове смогла спасти 23 вагона с горючим и вывезти его на поезде мимо масштабного пожара.

Источник: KLO в Facebook

Дословно KLO: "Русская ракета, иди… Даже когда нас атакуют и все вокруг пылает – мы продолжаем работать.

За считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва нам удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом".

Детали: KLO обнародовал видео с камер наблюдения, закрепленных на тепловозе, который вывозил спасенное горючее, проезжая в десятках метров от горящих резервуаров на нефтебазе.

У Василькові після ворожих ракетних обстрілів горить нафтобаза pic.twitter.com/1043epUfMx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Сеть АЗС сообщила, что этим горючим сможет заправлять ВСУ, терроборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и "других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо"".

Дословно KLO: "Мы будем заправлять до последней капли горючего, работать до последней капли пота и бороться до последней капли крови. Слава Украине!"

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