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Харьковщина: россияне обстреляли эвакуационную колонну на пути в Балаклею, есть жертвы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 20:08
Харьковщина: россияне обстреляли эвакуационную колонну на пути в Балаклею, есть жертвы
ФОТО VISTIBALAKLII.COM.UA

Российские войска обстреляли колонну, которая ехала эвакуировать людей из разрушенной больницы во временно оккупированной Балаклее Харьковской области, есть погибшие.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

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Прямая речь: "По Балаклее, где была разрушена вчера больница. Врачи самостоятельно пытались уехать оттуда и эвакуировать людей. По договоренности была направлена ​​колонна, которую не пустили в город, она была обстреляна еще на подходах российскими оккупантами на блокпосту.

Есть жертвы. По предварительным данным, водитель одного из автобусов погиб".

Детали: Синегубов также сообщил, что продолжаются бои в Изюме, Вооруженные Силы Украины удерживают позиции.

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В Изюме также был сбит вражеский самолет СУ-34, пилота взяли в плен.

По словам главы ОВА, в Харьковской области был эвакуирован населенный пункт Барвенково, оттуда вывезли около 5 тысяч человек.

Также началась эвакуация жителей города Лозовая, где проживает около 60 тысяч человек. Люди будут выезжать и железнодорожным транспортом, и своими авто.

"Это шаги на опережение. Мы прогнозируем ситуацию. Эти населенные пункты могут оказаться в кругу боевых действий", – отметил Синегубов.

Что предшествовало: Во временно оккупированной Балаклее Харьковской области в субботу российские снаряды попали в районную больницу. Отмечалось, что около 70 пациентов и медицинский персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

Темы: Харьковская областьвойнаэвакуация
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