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Харьковщина: в оккупированной Балаклее россияне попали в больницу – глава ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 18:18
Олег Синегубов, фото с Facebook

Во временно оккупированной Балаклее в Харьковской области российские снаряды попали в районную больницу, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено.

Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей".

Детали: Синегубов напомнил, что Балаклея – временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – подчеркнул он.

Темы: Харьковская областьвойна
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