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МВД: Безопасны лишь несколько улиц в Буче, остальные города еще зачищают

Воскресенье, 3 апреля 2022, 21:19

Десятки освобожденных от российских военных городов на Киевщине пока опасны.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

Детали: по словам руководителя ведомства, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Макаров, Копылов, Мотыжин, десятки освобожденных от оккупантов сел и городов Киевской области пока не безопасны.

В настоящее время спасатели пробили тропы только в некоторые дома в Буче, другие города и села заминированы, как в лесополосах, так и на входах в дома и квартиры.

Из-за того, что не ко всем домам есть доступ, точную цифру погибших мирных жителей назвать нельзя. Однако, по мнению Монастырского, она будет измеряться сотнями.

Мирные жители, которые не выезжали из оккупированных населенных пунков, сейчас получают помощь водой и продуктами, некоторых вывезли в медучреждения Киева на лечение.

Многие сейчас считаются без вести пропавшими. Ставшие свидетелями насилия россиян и знающие, кого могли похитить, дают показания. Информацию о коллаборантах также передают правоохранителям.

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Прямая речь Монастырского: "Большинство освобожденных населенных пунктов контролируют подразделения ВСУ и терробороны, также туда заходят правоохранители.

Сегодня мы активно работаем с руководителем (Киевской – ред.) военной администрации господином Павлюком, чтобы оставшиеся или вернувшиеся местные жители также имели возможность охранять те дома, которые расположены в более безопасных городах, улицах. Сейчас это буквально несколько улиц, к которым имеют доступ проживающие там люди. В частности, это Буча. В другие города пока доступа нет.

Будет введен комендантский час на несколько суток для того, чтобы вычистить основные дороги от взрывоопасных предметов, четко проверить наличие остатков диверсантов, которые также могут находиться еще в подвалах, забрать тела погибших, и только после этого, я думаю, через несколько дней можно будет говорить об ограниченной возможности заезда в эти города".

Что предшествовало: 2 апреля официально сообщили, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

Темы: МВДБучаКиевская областьвойна
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