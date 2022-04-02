Всю Киевскую область освободили от оккупантов - Минобороны
Суббота, 2 апреля 2022, 20:35
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.
Источник: Маляр в Facebook
Прямоя речь: "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков".
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Предыстория:
- На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
- Украинские спецназовцы начали операцию по зачистке территории Бучи.