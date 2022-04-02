Всю Киевскую область освободили от оккупантов - Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

Источник: Маляр в Facebook

Прямоя речь: "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков".

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