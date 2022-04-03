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Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

Воскресенье, 3 апреля 2022, 22:01

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко призвал местных жителей покинуть регион из-за угрозы военной эскалации.

Источник: Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Не только вблизи линии разграничения, но всему населению мы настоятельно рекомендуем (...), чтобы они уезжали. Всем необходимым транспортом по определенным маршрутам мы обеспечиваем и четко указываем как, по какому пути они будут ехать. Чем меньше будет людей в данном случае, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует для того, чтобы достичь своих дерзких планов".

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Детали: Кириленко отметил, что в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Красногоровка сейчас неспокойно, ситуация как была острая, так и остается: обстрелы проходят постоянно, военные РФ стреляют и по местному населению, и по жилым домам.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новым мощным ударам по Украине.

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Темы: Донецкая областьвойна
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