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Обстрел Слободского района Харькова: 7 погибших, 34 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 22:43

В результате обстрела Слободского района Харькова в воскресенье, по предварительной информации, погибли 7 человек, 34 человека ранены, среди них 3 детей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "3 апреля 2022 около 18 часов российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.

В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.

По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей".

Детали: При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в результате обстрела Слободского района Харькова в воскресенье пострадали 23 человека, есть погибшие.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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