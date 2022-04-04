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Обнародованы спутниковые фото братской могилы в Буче

Анастасия КалатурПонедельник, 4 апреля 2022, 04:10
Обнародованы спутниковые фото братской могилы в Буче
скриншот

Опубликованы снимки братской могилы в Буче, вырытой на территории церкви Андрея Первозванного.

Источник: спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, Reuters

Детали: Как отмечается, спутниковые снимки показывают траншею длиной 45 футов (13,7 м).

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Maxar Technologies заявила, что первые признаки раскопок братской могилы  были отмечены 10 марта.

Уточняется, что Reuters не смог  сразу проверить изображения.

Осторожно - эти кадры могут шокировать:

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Напомним: В Буче на территории церкви в братской могиле похоронили 67 человек, некоторых из них не удалось опознать.

Что предшествовало: 2 апреля мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе уже похоронили в братских могилах 280 человек.

Темы: БучаРосcия
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