Обнародованы спутниковые фото братской могилы в Буче

Опубликованы снимки братской могилы в Буче, вырытой на территории церкви Андрея Первозванного.

Источник: спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, Reuters

Детали: Как отмечается, спутниковые снимки показывают траншею длиной 45 футов (13,7 м).

Maxar Technologies заявила, что первые признаки раскопок братской могилы были отмечены 10 марта.

Уточняется, что Reuters не смог сразу проверить изображения.

Осторожно - эти кадры могут шокировать:

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Напомним: В Буче на территории церкви в братской могиле похоронили 67 человек, некоторых из них не удалось опознать.

Что предшествовало: 2 апреля мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе уже похоронили в братских могилах 280 человек.