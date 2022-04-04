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Шольц пообещал новые санкции против России, Джонсон будет его подталкивать

Анастасия КалатурПонедельник, 4 апреля 2022, 06:00

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и в частности зверствами, совершенными в Буче.

Источник: DW, источник Times

Детали: Шольц сказал, что президент России Владимир "Путин и его сторонники ощутят на себе последствия" своих действий, и что Германия "продолжит поставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя от российского вторжения".

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В пятницу Шольц совершит свой первый визит в Лондон, и ожидается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон будет призывать Шольца усилить давление на Россию.

Высокопоставленный источник в правительстве сообщил Times, что были опасения, что союзники "слишком рвутся" к заключению мирного соглашения, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции.

Что предшествовало: США анонсировали новые санкции РФ за преступления в Буче.

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Темы: ШольцБорис ДжонсонРосcиясанкции
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