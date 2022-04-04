В Буче насчитали уже 340 тел, но это не все
Понедельник, 4 апреля 2022, 08:44
В освобожденной от оккупантов Бучи похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
Источник: видеокомментарий руководителя и работников ритуальной службы в Буче
Прямая речь: "Собрали 15 тел были на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел (3 апреля – ред.) сегодня 30".
Детали: Работник ритуальной службы уточнил, что в Буче уже нашли 330-340 тел, но это еще не все.
Прямая речь работника Сергея: "Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах, во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.