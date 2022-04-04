В Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

В освобожденной от оккупантов Бучи похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Источник: видеокомментарий руководителя и работников ритуальной службы в Буче

Прямая речь: "Собрали 15 тел были на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел (3 апреля – ред.) сегодня 30".

Детали: Работник ритуальной службы уточнил, что в Буче уже нашли 330-340 тел, но это еще не все.

Прямая речь работника Сергея: "Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах, во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек".

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