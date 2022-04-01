Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов.

Источник: видеообращение Федорука, которое публикует Бучанский городской совет

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Прямая речь: "31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной общины как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов".

"Сегодня констатирую, что этот день радостный, большая победа наших Вооруженных Сил в Киевской области. Мы обязательно дождемся и будем делать все, чтобы большая победа была по всей Украине".

Дословно Бучанский горсовет: "31 марта – день освобождения Бучи".

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Что предшествовало: Ранее 1 апреля секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский и депутат горсовета от "Евросолидарности" Екатерина Украинцева заявили, что Буча еще не освобождена от российских военных – возвращаться в нее опасно, в городе много мин и растяжек, могут оставаться диверсанты.

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