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Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 19:26
Мэр Бучи заявил об освобождении города от оккупантов
БУЧА 1 МАРТА, ФОТО СЕРГЕЯ НУЖЕНКО, РАДИО СВОБОДА

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов.

Источник: видеообращение Федорука, которое публикует Бучанский городской совет

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Прямая речь: "31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной общины как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов".

"Сегодня констатирую, что этот день радостный, большая победа наших Вооруженных Сил в Киевской области. Мы обязательно дождемся и будем делать все, чтобы большая победа была по всей Украине".

Дословно Бучанский горсовет: "31 марта – день освобождения Бучи".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее 1 апреля секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский и депутат горсовета от "Евросолидарности" Екатерина Украинцева заявили, что Буча еще не освобождена от российских военных – возвращаться в нее опасно, в городе много мин и растяжек, могут оставаться диверсанты.

Предыстория:

Темы: Киевская областьвойнаВооруженные силы
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