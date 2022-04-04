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В заблокированном Мариуполе до сих пор находится около 130 тысяч человек – мэр

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 17:16
В заблокированном Мариуполе до сих пор находится около 130 тысяч человек – мэр
На фото – уничтоженные российскими оккупантами жилые дома Мариуполя. Фото из Telegram полка Азов

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе до сих пор находятся около 130 тысяч человек, которые не могут уехать из-за действий российской армии.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Медиа-центре Украина (Киев)

Прямая речь Бойченко: "130 тысяч гражданского населения находятся в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы. Их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено.

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С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно".

Детали: По данным мэра, около 90 тысяч мариупольцев смогли уехать через Бердянск в Запорожье. Вокруг города в селах разместились примерно 70 тысяч мариупольцев.

Бойченко добавил, что российская армия тотально блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы. Также оккупанты частично воруют гуманитарную помощь, которую пытаются передать из Украины, а затем раздают якобы от своего имени.

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Мэр подчеркнул, что захватчики также не пропустили ни один автобус, который должен был доехать до Мариуполя для эвакуации жителей. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области.

"Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей города Мариуполь", – подытожил Бойченко.

Предыстория: 

  • 28 марта Бойченко заявил, что городу Мариуполь, разрушенному в попытках российских войск захватить его, нужна эвакуация всех жителей – по оценкам властей, на то время в городе оставалось порядка 160 тысяч людей.

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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