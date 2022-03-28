Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

Городу Мариуполь, разрушенному в попытках российских войск захватить его, нужна эвакуация всех жителей – по оценкам властей, в городе остается порядка 160 тысяч людей.

Источник: городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Те люди, которые остались в городе – наши уважаемые, героические мариупольцы – находятся за чертой гуманитарной катастрофы. С 1 марта город находится в блокаде…

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Еще достаточно много людей находится в Мариуполе, эта цифра – точно за 100 тысяч населения. Порядка 160 тысяч людей, по нашим оценкам, находятся в блокированном Мариуполе, в котором невозможно сегодня жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи..

Наша главная миссия сегодня – сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя. Над этим работает президент Украины, вчера он об это говорил. Мы должны спасти каждую жизнь, которая еще бьется в сердце Мариуполя. Над этим сегодня работает президент Франции, президент Турции. Мы живем надеждой, что у нас все получится.

Сейчас стоит 26 автобусов, которые должны отправиться в Мариуполь с эвакуацией, но нет сегодня разрешения, чтобы они начали свое движение. И эта циничная игра идет каждый день (от россиян – ред.) – о том, что мы готовы, вы можете туда проехать – но по факту этого не получается".

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Детали: Бойченко сказал, что Россия с первого дня "играет" мариупольцами, российские военные издевались, уничтожая транспорт, на котором власти хотели вывезти полумиллионный город, и делали все, чтобы люди оставались и умоляли о пощаде

Гуманитарный коридор состоялся только через 11 суток после блокады города и без режима "тишины".

Люди выходили из города ранеными, даже с четырьмя ранениями.

По словам мэра, оккупанты ведут себя, как террористы

"Хотели уничтожить нас как нацию. То, что происходит в Мариуполе и Чернигове – это геноцид", – сказал Бойченко.

Напомним: За прошлую неделю из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 477 человек. В пятницу 25 марта из Мариуполя в Запорожье смогли выбраться порядка 6800 человек (2800 человек – собственным транспортом, а 4000 мариупольцев – автобусами из Бердянска).

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