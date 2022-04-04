В ОП напомнили России о международных судах из-за статьи о "перевоспитании" украинцев

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что статья на пропагандистском российском сайте РИА Новости о намерении "перевоспитать" украинский народ является официальным признанием РФ призывов к массовому убийству украинцев и подпадает под юрисдикцию международных судов.

Источник: Подоляк в Telegram

Дословно: "Агентство внутреннего пропагандистского использования – РИА Новости – фактически открыто объявляет официальную позицию российской страны. Без маскировки. Уже без обмана".

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"Россияне официально и публично протоколируют свои призывы к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства РФ, и для его представителей".

Детали: Подоляк добавил, что качество аналитики, равно как и качество российской "интеллектуальной элиты" остается "ниже плинтуса".

"Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И потому итоговая цена для самой РФ будет максимально убийственной", – заявил он.

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Представитель ОП добавил, что пока россияне не перестанут "накручивать друг друга собственным пропагандистским идиотизмом", количество уничтоженной живой силы и бронетехники РФ будет расти в геометрической прогрессии.

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Автор этой статьи – Тимофей Сергейцев, известный как автор плаката о трех сортах украинцев.