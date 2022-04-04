Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОП напомнили России о международных судах из-за статьи о "перевоспитании" украинцев

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 19:43
В ОП напомнили России о международных судах из-за статьи о перевоспитании украинцев
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что статья на пропагандистском российском сайте РИА Новости о намерении "перевоспитать" украинский народ является официальным признанием РФ призывов к массовому убийству украинцев и подпадает под юрисдикцию международных судов.

Источник: Подоляк в Telegram

Дословно: "Агентство внутреннего пропагандистского использования – РИА Новости – фактически открыто объявляет официальную позицию российской страны. Без маскировки. Уже без обмана".

Реклама:

"Россияне официально и публично протоколируют свои призывы к массовому убийству по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам. А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства РФ, и для его представителей".

Детали: Подоляк добавил, что качество аналитики, равно как и качество российской "интеллектуальной элиты" остается "ниже плинтуса".

"Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И потому итоговая цена для самой РФ будет максимально убийственной", – заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель ОП добавил, что пока россияне не перестанут "накручивать друг друга собственным пропагандистским идиотизмом", количество уничтоженной живой силы и бронетехники РФ будет расти в геометрической прогрессии.

Что предшествовало: На главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят "перевоспитать" украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.

Автор этой статьи – Тимофей Сергейцев, известный как автор плаката о трех сортах украинцев.

Темы: Офис президентаРосcияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Офис президента
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Вопросы безопасности на Черниговщине Зеленский поручил заместителю Ермака
Россия атаковала Украину ракетами Х-101, в них до сих пор есть около 30 иностранных микросхем − Ермак
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: