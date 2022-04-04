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Журналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 19:47
Журналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ
Российские оккупанты, попавшие на камеру наблюдения в отделении службы доставки в мозыре 2 апреля. коллаж: беларускі гаюн

Оппозиционные журналисты сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: Большинство русских солдат оформляли отправление украденных вещей в Рубцовск в Алтайском крае.

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Также они посылали украденное в:

  • Горняка (Алтайский край)
  • Читы (Забайкальский край)
  • Железногорска (Красноярский край)
  • Омская
  • Ульяновская
  • Новосибирская
  • Москвы
  • Ангарская (Иркутская область)
  • Уссурийская (Приморский край)
  • Биробиджана (Еврейский автономный округ)

За сутки 2 апреля российские оккупанты сдали примерно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки "СДЭК" в Мозыре.

Авторы проекта "Беларускі Гаюн" из полученных данных обнародуют перечень тех военных оккупационных войск РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине:

ВИДЕО ДНЯ
  • Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
  • Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
  • Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
  • Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
  • Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
  • Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
  • Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
  • Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
  • Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
  • Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
  • Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Белорусские журналисты еще раз обращают внимание сотрудников Службы безопасности Украины на свои данные, чтобы они возбудили уголовные производства против упомянутых российских оккупантов за мародерство.

Что было раньше: 3 апреля проект "Беларускі Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Беларуси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики нагло оформляли доставку домой награбленного имущества украинцев.

Темы: БеларусьвойнаоккупацияРосcия
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