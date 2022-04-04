Журналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ
Оппозиционные журналисты сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.
Источник: Беларускі Гаюн
Детали: Большинство русских солдат оформляли отправление украденных вещей в Рубцовск в Алтайском крае.
Также они посылали украденное в:
- Горняка (Алтайский край)
- Читы (Забайкальский край)
- Железногорска (Красноярский край)
- Омская
- Ульяновская
- Новосибирская
- Москвы
- Ангарская (Иркутская область)
- Уссурийская (Приморский край)
- Биробиджана (Еврейский автономный округ)
За сутки 2 апреля российские оккупанты сдали примерно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки "СДЭК" в Мозыре.
Авторы проекта "Беларускі Гаюн" из полученных данных обнародуют перечень тех военных оккупационных войск РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине:
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Белорусские журналисты еще раз обращают внимание сотрудников Службы безопасности Украины на свои данные, чтобы они возбудили уголовные производства против упомянутых российских оккупантов за мародерство.
Что было раньше: 3 апреля проект "Беларускі Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Беларуси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики нагло оформляли доставку домой награбленного имущества украинцев.