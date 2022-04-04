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"Прямой" и "Пятый" заявили, что их отключили от цифрового вещания

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 20:18
Прямой и Пятый заявили, что их отключили от цифрового вещания
иллюстративное фото pixabay

Телеканалы "Прямой" и "Пятый" заявляют, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания.

Источник: открытое письмо "Прямого" и "Пятого" телеканалов

Дословно: "Утром в понедельник Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) прибег к незаконным действиям и отключил вещание проукраинских, патриотических телеканалов "Пятый" и "Прямой"".

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"Решение об отключении абсолютно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – единственного органа, который имеет право принимать решения по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы".

Детали: На каналах считают, что имела место диверсия, ответственность за которую несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.

"Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией Приват ТВ Днепр (9 канал), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. Все указывает на то, что в условиях войны Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих бизнес-по вопросам по зачистке информационного пространства", - говорится в заявлении.

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Представители каналов обратились к президенту Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции о "незаконных действиях команды Коломойского во власти и их возможном подыгрывании России, потому что такие действия нарушают принцип единства".

Коллективы каналов требуют от Концерна РРТ немедленно возобновить вещание Пятого и Прямого, а также призывают правительство отстранить руководителя Концерна от должности.

Представители каналов заявили, что они с первого дня полномасштабного российского вторжения включились в информационную защиту Украины и неукоснительно соблюдают принцип единой государственной информационной политики.

Что предшествовало: В ноябре 2021 года из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики этих каналов.

Темы: телевидениеПорошенко
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