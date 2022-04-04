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Кассетные обстрелы Николаева: среди погибших есть ребенок, 61 человек ранен

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 23:53
фото: "Новости N"

В результате обстрелов 4 апреля в Николаеве погибли 10 мирных жителей, еще 46 человек получили ранения.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: По данным мэра, предварительно, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Кроме жилых домов, российские войска обстреляли: городскую больницу, областную больницу, центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, 1 ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования.

Обновлено в 23:53: Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что среди погибших в результате обстрела есть ребенок. Количество раненых – 61 человек.

 
новости N

Что предшествовало: Как сообщалось, кассетные снаряды, которые запустили российские оккупанты по городу, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе Николаева.

Темы: Николаев
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