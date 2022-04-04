Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кассетные обстрелы Николаева: среди погибших есть ребенок, 61 человек ранен

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 23:53
Кассетные обстрелы Николаева: среди погибших есть ребенок, 61 человек ранен
фото: "Новости N"

В результате обстрелов 4 апреля в Николаеве погибли 10 мирных жителей, еще 46 человек получили ранения.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: По данным мэра, предварительно, в результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.

Реклама:

Кроме жилых домов, российские войска обстреляли: городскую больницу, областную больницу, центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, 1 ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования.

Обновлено в 23:53: Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что среди погибших в результате обстрела есть ребенок. Количество раненых – 61 человек.

 
новости N

Что предшествовало: Как сообщалось, кассетные снаряды, которые запустили российские оккупанты по городу, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе Николаева.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: