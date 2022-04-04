В Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие

В Николаеве в результате обстрела кассетными снарядами погибли несколько горожан, которые стояли на остановке общественного транспорта и сидели в маршрутке.

Источник: местное издание "Новости N", городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кассетные снаряды, запущенные по городу российскими оккупантами, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе.

Многие люди, стоявшие на остановке и сидевшие в маршрутке, получили ранения от осколков, разлетевшихся по сторонам. Кроме того, несколько человек погибли на месте.

На автомобилях и сооружениях вокруг видны значительные разрушения.

В 15:44 мэр Сенкевич сообщил, что российские захватчики запустили кассетные снаряды по городу.

Один из кассетных снарядов, застрявших в асфальте Фото: преступности.нет

Остатки кассетного снаряда фото: преступности.нет

Фото: преступности.нет

Следы кассетных суббоеприпасов на асфальте фото: новости n

Изрешеченная маршрутка вследствие обстрела Фото: преступности.нет

Разбитое помещение аптеки недалеко от взрыва фото: преступности.нет

фото: преступности.нет

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