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В Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 18:11
разрушения вследствие обстрела оккупантов. фото: преступности.нет

В Николаеве в результате обстрела кассетными снарядами погибли несколько горожан, которые стояли на остановке общественного транспорта и сидели в маршрутке.

Источник: местное издание "Новости N", городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кассетные снаряды, запущенные по городу российскими оккупантами, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе.

Многие люди, стоявшие на остановке и сидевшие в маршрутке, получили ранения от осколков, разлетевшихся по сторонам. Кроме того, несколько человек погибли на месте.

На автомобилях и сооружениях вокруг видны значительные разрушения.

В 15:44 мэр Сенкевич сообщил, что российские захватчики запустили кассетные снаряды по городу.

Один із касетних снарядів, що застряг в асфальті
Один из кассетных снарядов, застрявших в асфальте
Фото: преступности.нет
Рештки касетного снаряду
Остатки кассетного снаряда
фото: преступности.нет
 
Фото: преступности.нет
Сліди касетних суббоєприпасів на асфальті
Следы кассетных суббоеприпасов на асфальте
фото: новости n
Понищена маршрутка внаслідок обстрілу
Изрешеченная маршрутка вследствие обстрела
Фото: преступности.нет
 
Разбитое помещение аптеки недалеко от взрыва
фото: преступности.нет
 
фото: преступности.нет

Предыстория:

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  • Ранее днем ​​4 апреля российская ракета попала в производственную базу в окрестностях Николаева, вызвав значительный взрыв и разрушение мощностей предприятия.
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Темы: НиколаевобстрелРосcиявойна
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