В Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие
Понедельник, 4 апреля 2022, 18:11
В Николаеве в результате обстрела кассетными снарядами погибли несколько горожан, которые стояли на остановке общественного транспорта и сидели в маршрутке.
Источник: местное издание "Новости N", городской голова Николаева Александр Сенкевич
Детали: Кассетные снаряды, запущенные по городу российскими оккупантами, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе.
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Многие люди, стоявшие на остановке и сидевшие в маршрутке, получили ранения от осколков, разлетевшихся по сторонам. Кроме того, несколько человек погибли на месте.
На автомобилях и сооружениях вокруг видны значительные разрушения.
В 15:44 мэр Сенкевич сообщил, что российские захватчики запустили кассетные снаряды по городу.
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Предыстория:
- Ранее днем 4 апреля российская ракета попала в производственную базу в окрестностях Николаева, вызвав значительный взрыв и разрушение мощностей предприятия.
- 3 апреля по Николаеву совершили несколько ракетных ударов. Власти не сообщали о месте взрывов.
- Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву днем 3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.