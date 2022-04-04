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В Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие

Денис КарловскийПонедельник, 4 апреля 2022, 18:11
В Николаеве кассетные снаряды разорвались у остановки: есть погибшие
разрушения вследствие обстрела оккупантов. фото: преступности.нет

В Николаеве в результате обстрела кассетными снарядами погибли несколько горожан, которые стояли на остановке общественного транспорта и сидели в маршрутке.

Источник: местное издание "Новости N", городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кассетные снаряды, запущенные по городу российскими оккупантами, разорвались вблизи остановки и на дороге в оживленном районе.

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Многие люди, стоявшие на остановке и сидевшие в маршрутке, получили ранения от осколков, разлетевшихся по сторонам. Кроме того, несколько человек погибли на месте.

На автомобилях и сооружениях вокруг видны значительные разрушения.

В 15:44 мэр Сенкевич сообщил, что российские захватчики запустили кассетные снаряды по городу.

ВИДЕО ДНЯ
Один із касетних снарядів, що застряг в асфальті
Один из кассетных снарядов, застрявших в асфальте
Фото: преступности.нет
Рештки касетного снаряду
Остатки кассетного снаряда
фото: преступности.нет
 
Фото: преступности.нет
Сліди касетних суббоєприпасів на асфальті
Следы кассетных суббоеприпасов на асфальте
фото: новости n
Понищена маршрутка внаслідок обстрілу
Изрешеченная маршрутка вследствие обстрела
Фото: преступности.нет
 
Разбитое помещение аптеки недалеко от взрыва
фото: преступности.нет
 
фото: преступности.нет

Предыстория:

  • Ранее днем ​​4 апреля российская ракета попала в производственную базу в окрестностях Николаева, вызвав значительный взрыв и разрушение мощностей предприятия.
  • 3 апреля по Николаеву совершили несколько ракетных ударов. Власти не сообщали о месте взрывов.
  • Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате ракетного удара по Николаеву днем ​​3 апреля 1 человек погиб, 11 госпитализировали с травмами, в том числе 15-летнего подростка с травмами средней степени тяжести.

Темы: НиколаевобстрелРосcиявойна
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