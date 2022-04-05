Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Тела убитых появились на улицах Бучи в период оккупации города войсками РФ – снимки спутника

Мазуренко Алена Вторник, 5 апреля 2022, 00:05
Maxar Technologies

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что тела убитых на улицах Бучи начали появляться там 9 марта, вскоре послетого, как город оказался под российской оккупацией. Это опровергает лживые заявления РФ о том, что якобы людей убили после отхода российских войск.

Источник: The New York Times

Дословно: "Обзор видео и спутниковых снимков The Times показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в ​​Буче.

Спутниковые снимки, предоставленные The Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда город, по собственным словам российской стороны, был под ее оккупацией".

Детали: Группа визуальных расследований в The Times провела анализ спутниковых снимков до и после.

На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта.

ВИДЕО ДНЯ

Они появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы вернули Бучу.

Анализ показал, что тела оставались в таком положении более трех недель.

Отмечается, что некоторые тела были рядом с чем-то вроде ударной воронки, другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью.

Что было раньше: После обнародования фото и видео зверств российских военных в Буче мировые лидеры заявили, что будут ужесточать санкции против России и снабжать Украину оружием.

Российская сторона цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одного гражданского.

Пропагандисты назвали шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой. Кроме того, в РФ публиковали противоречивые заявления, что уже в конце марта россиян не было в Буче, хотя до этого говорили о своем присутствии и в начале апреля.

Предыстория:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Темы: БучавойнаРосcияпропаганда
Главное сегодня

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN

фото, видеоСтрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Все новости...
Буча
"Это явно – военные преступления" – глава МИД Канады об убийствах в Буче
Зеленский: Россияне, вероятно, будут пытаться скрыть следы преступлений в Украине
Орбана нужно заставить посетить Бучу, это и его ответственность - Дещица
Последние новости
01:48
Премьер Польши раскритиковал Венгерию и призвал к новым санкциям против РФ
01:40
Ирпень ввел трехдневный комендантский час
01:36
Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми
01:34
ArcelorMittal Кривой Рог возобновит работу
01:15
Донецкая область: Возобновили движение эвакуационных поездов из Славянска и Краматорска
00:44
Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины
00:42
Шмигаль ожидает получить часть замороженных резервов РФ в течение полугода
00:33
видеоPink Floyd выпустили новую песню: она украиноязычная и Хливнюк – на вокале
00:29
Одесская область: ракетный удар повредил объекты инфраструктуры
00:25
Изюмщина: Россияне пытали и подожгли трех жителей Гусаровки
Все новости...