Тела убитых появились на улицах Бучи в период оккупации города войсками РФ – снимки спутника

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что тела убитых на улицах Бучи начали появляться там 9 марта, вскоре послетого, как город оказался под российской оккупацией. Это опровергает лживые заявления РФ о том, что якобы людей убили после отхода российских войск.

Источник: The New York Times

Дословно: "Обзор видео и спутниковых снимков The Times показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

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На одном видео, снятом членом местного совета 2 апреля, видно множество тел, разбросанных по улице Яблонской в ​​Буче.

Спутниковые снимки, предоставленные The Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда город, по собственным словам российской стороны, был под ее оккупацией".

Детали: Группа визуальных расследований в The Times провела анализ спутниковых снимков до и после.

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На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта.

Они появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы вернули Бучу.

Анализ показал, что тела оставались в таком положении более трех недель.

Отмечается, что некоторые тела были рядом с чем-то вроде ударной воронки, другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью.

Что было раньше: После обнародования фото и видео зверств российских военных в Буче мировые лидеры заявили, что будут ужесточать санкции против России и снабжать Украину оружием.

Российская сторона цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умерло ни одного гражданского.

Пропагандисты назвали шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой. Кроме того, в РФ публиковали противоречивые заявления, что уже в конце марта россиян не было в Буче, хотя до этого говорили о своем присутствии и в начале апреля.

Предыстория: