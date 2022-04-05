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Зеленский: Россияне, вероятно, будут пытаться скрыть следы преступлений в Украине

Вторник, 5 апреля 2022, 00:21

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после того, как мир узнал о преступлениях войск РФ в Киевской области, россияне будут пытаться в дальнейшем скрывать следы своих действий.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Нужно отдавать себе отчет в том, что после огласки массовых убийств мирного населения на Киевщине оккупанты могут по-другому относиться к своим преступлениям на остальной территории нашего государства, куда они зашли.

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Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей. Будут специально убивать людей так, чтобы выглядело якобы их убил кто-то другой.

Вероятно, теперь оккупанты будут пытаться скрыть следы своих преступлений. Они не сделали этого в Буче, когда отступали, но на другой территории это возможно.

Я хочу сразу сказать: каждый нормальный человек в мире понимает, кто принес войну и массовые смерти на украинскую землю. Есть множество доказательств того, что российские войска уничтожают мирные города: похищают, пытают, убивают мирных людей".

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Темы: ЗеленскийМариупольБучавойна
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