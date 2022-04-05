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Зеленский: Готовимся к жестокости россиян на Донбассе и возле Харькова

Анастасия КалатурВторник, 5 апреля 2022, 00:45

Украина готовится к еще большей жестокости россиян на восточном и южном направлениях.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах государства.

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Россия концентрирует там огромное количество военных и техники. И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало. Будет больше".

Напомним: Ранее после освобождения Бучи начала  открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Темы: Зеленский
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