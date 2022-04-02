В Буче в "братских могилах" похоронили почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Источник: AFP, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Федорук рассказал, что в Буче в масовых могилах похоронили 280 человек.

#UPDATE Bucha's mayor, Anatoly Fedoruk, told @AFP by phone that they "have already buried 280 people in mass graves," since the Ukrainian army retook control of the key town outside Kyiv



As witnessed by @AFP, he said the heavily destroyed town's streets are littered with corpses pic.twitter.com/XMxRTuCU5F — AFP News Agency (@AFP) April 2, 2022

По его словам, разрушенные улицы города усыпаны трупами.

В частности, по словам журналистов, тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.

#UPDATE The bodies of at least 20 men in civilian clothes were found lying in a single street Saturday after Ukrainian forces retook the town of Bucha near Kyiv from Russian troops, AFP journalists saidhttps://t.co/hTpqgt5eKZ ВИДЕО ДНЯ April 2, 2022

Советник главы ОП сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне.

Прямая речь: "На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. Они не имели оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені 🇷🇺 солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Подоляк добавил, что Украина не просит воевать вместо нее с Россией, но Украине нужно оружие для защиты.

Фотограф Палинчак сообщил, что в 20 км от Киева обнаружили тела трех человек: мужчину и двух обнаженных женщин. Он добавил, что их хотели сжечь на обочине.

Предыстория: