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В Буче в "братских могилах" похоронили почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Алена МазуренкоСуббота, 2 апреля 2022, 23:27
В Буче в братских могилах похоронили почти 300 человек, на улицах десятки трупов
фото: Михаил Палинчак

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе есть братские могилы, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Источник: AFP, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Федорук рассказал, что в Буче в масовых могилах похоронили 280 человек.

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По его словам, разрушенные улицы города усыпаны трупами.

В частности, по словам журналистов, тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.

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Советник главы ОП сообщил, что у многих расстрелянных оккупантами жертв завязаны руки. Речь идет о безоружных мужчинах, которых убили россияне.

Прямая речь: "На улицах лежат тела людей со связанными руками, которые были застрелены российскими солдатами. Эти люди не были военными. Они не имели оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"

Подоляк добавил, что Украина не просит воевать вместо нее с Россией, но Украине нужно оружие для защиты.

Фотограф Палинчак сообщил, что в 20 км от Киева обнаружили тела трех человек: мужчину и двух обнаженных женщин. Он добавил, что их хотели сжечь на обочине.

Предыстория:

  • На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • Спецназовцы Национальной полиции начали операцию по зачистке территории города Бучи под Киевом.
  • Всю Киевскую область удалось освободить от оккупантов.

Темы: Киевская областьвойнагеноцидРосcия
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