Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Конотопском районе нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 04:47

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

Источник: Facebook Живицкого

Прямая речь: "Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков.

На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей".

Напомним:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

Темы: Сумская областьвойна
Главное сегодня

Из Сумщины выгнали все российские войска

Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы те не голосовали против РФ – CNN

Все новости...
Сумская область
Сумская область: архитекторы и урбанисты готовят концепцию восстановления Тростянца
Россияне блокируют города в Сумской области и проводят рейды – сводка Генштаба
В Сумскую область зашло много вражеских войск из России – глава облВА
Последние новости
05:34
Microsoft: Связанные с ГРУ РФ хакеры атаковали организации в Украине
05:10
Из Сумщины выгнали все российские войска
04:10
видеоБуча: в росСМИ опубликовали доказательство, что гражданские погибли во время оккупации РФ
03:36
Пентагон: США одобрили передачу Украине тысячи Stinger и Javelin и дронов Switchblade
03:00
Онуфрий дал Добкину сан диакона УПЦ МП
02:26
Минобороны: Украине нужно дать новое оружие, которое использует НАТО, а не советское
02:10
видеоЖелезнодорожный мост из Ирпеня в Киев будет восстановлен в мае
01:48
Премьер Польши раскритиковал Венгерию и призвал к новым санкциям против РФ
01:40
Ирпень ввел трехдневный комендантский час
01:36
Вилкул о зверствах РФ: Изнасиловали 16-летнюю и 78-летнюю, расстреляли лодку с людьми
Все новости...