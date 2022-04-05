В Конотопском районе нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

Источник: Facebook Живицкого

Прямая речь: "Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков.

На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей".

Напомним: