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В Конотопском районе нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 04:47

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

Источник: Facebook Живицкого

Прямая речь: "Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков.

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На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей".

Напомним:

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
  • 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.

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Темы: Сумская областьвойна
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