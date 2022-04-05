В Конотопском районе нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о трех найденных замученных людях в Конотопском районе.

Источник: Facebook Живицкого

Прямая речь: "Продолжает район (Конотопский – ред.) приходить в себя от нашествия орков.

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На местах бывших стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей".

Напомним:

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей - этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.