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Над Днепропетровской областью сбили 2 вражеские ракеты, над Ровенщиной – еще 2

Ирина БалачукВторник, 5 апреля 2022, 08:23

Ночью 5 апреля украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты над Днепропетровской областью и две над Ровенской.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел. Но, к счастью, никто не пострадал".

Детали: Глава облВА добавил, что у него есть видео момента уничтожения ракет, но сейчас действует запрет на обнародование такой информации, поэтому покажет его после победы.

По словам Резниченко, по состоянию на 8 утра 5 апреля в области все нормально.

Позже глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что также две вражеские цели силы ПВО сбили ночью над Ровенской областью.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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